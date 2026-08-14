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Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло до 284

Ведомости

До 284 выросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии, передает BluRadio. На 14 августа судьба еще 379 человек остается неизвестной.

Пострадал 3971 человек.

Мощное землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96–107 км. Власти объявили режим национального бедствия.

Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница. BluRadio со ссылкой на сейсмологов передает, что в течение следующих месяцев в стране ожидаются афтершоки, однако определить их точное количество и время невозможно.

Как Колумбия переживает последствия разрушительного землетрясения
В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом.
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В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом. / AP

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