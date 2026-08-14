Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло до 284
До 284 выросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии, передает BluRadio. На 14 августа судьба еще 379 человек остается неизвестной.
Пострадал 3971 человек.
Мощное землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96–107 км. Власти объявили режим национального бедствия.
Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница. BluRadio со ссылкой на сейсмологов передает, что в течение следующих месяцев в стране ожидаются афтершоки, однако определить их точное количество и время невозможно.