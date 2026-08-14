Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло до 284

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В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом. / AP