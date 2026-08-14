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Минтранс предложил создать единую Морскую администрацию

Татьяна Мозолевская

Минтранс по поручению президента Владимира Путина предложил создать единую Морскую администрацию для управления деятельностью в области торгового мореплавания. Проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, управление морской деятельностью предлагается передать Морской администрации РФ, которую возглавит министр транспорта. Минтранс войдет в состав новой структуры и будет координировать ее деятельность. В саму структуру войдут службы капитанов морских портов.

Исполнительной дирекции планируется передать регистрацию судов и прав на них, выдачу судовых документов, дипломов и квалификационных свидетельств морякам. Она также будет мониторить российские суда в Мировом океане, деятельность лоцманских служб и ледокольную проводку, а при возникновении опасных метеорологических явлений, политических или военных угроз сможет давать указания капитанам судов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2028 г.

13 августа 2024 г. Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ. Ее возглавил помощник президента Николай Патрушев. До этого Патрушев заявлял, в коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

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