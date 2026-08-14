Минтранс предложил создать единую Морскую администрацию

Исполнительной дирекции планируется передать регистрацию судов и прав на них, выдачу судовых документов, дипломов и квалификационных свидетельств морякам. Она также будет мониторить российские суда в Мировом океане, деятельность лоцманских служб и ледокольную проводку, а при возникновении опасных метеорологических явлений, политических или военных угроз сможет давать указания капитанам судов.