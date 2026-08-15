Обломки дрона нашли в саду в турецкой провинции Дюздже
Обломки дрона упали в сад в турецкой черноморской провинции Дюздже, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление властей региона.
Сообщение о падении подозрительного объекта в деревне Ешилкей поступило в 11:30 по местному времени (совпадает с мск). На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. После осмотра объекта специалисты предположили, что речь идет о беспилотнике. Сейчас продолжается анализ находки, чтобы установить ее происхождение.
Власти провинции подчеркнули, что оснований для беспокойства у местных жителей нет.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Анкара отметила, что эскалация конфликта в данном регионе стала угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок из-за атак беспилотников. В тот же день Турция ввела ограничение для прохода коммерческих судов через Дарданеллы.
3 августа судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке со стороны ВСУ в Черном море. На борту начался пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на борту находились 22 члена экипажа.