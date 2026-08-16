В Италии неизвестные похитили четыре картины эпохи Возрождения

Похитители забрали три из пяти сохранившихся панелей алтарного образа «Полиптих Святого Григория». Этот алтарный образ был единственным произведением сицилийского мастера, которое никогда не покидало его родной город. Кроме того, была похищена небольшая двусторонняя картина из защищенной витрины: на одной стороне – Мадонна с Младенцем и францисканский монах, на другой – Христос.