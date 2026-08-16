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В Италии неизвестные похитили четыре картины эпохи Возрождения

Ася Султанова

Неизвестные похитили четыре работы итальянского живописца XV в. Антонелло да Мессины из регионального музея Мессины на Сицилии, сообщает Reuters. Кража произошла вечером 15 августа, когда в Италии отмечали главный национальный праздник Феррагосто (Успение Богородицы).

Похитители забрали три из пяти сохранившихся панелей алтарного образа «Полиптих Святого Григория». Этот алтарный образ был единственным произведением сицилийского мастера, которое никогда не покидало его родной город. Кроме того, была похищена небольшая двусторонняя картина из защищенной витрины: на одной стороне – Мадонна с Младенцем и францисканский монах, на другой – Христос.

По словам местного советника по культуре Энцо Карузо, приобретение итальянским государством другой работы художника за $15 млн ранее в этом году могло привлечь внимание преступников к музею.

Кража на Сицилии произошла спустя несколько дней после того, как итальянская полиция обнаружила три картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Их похитили из музея под Пармой в марте.

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