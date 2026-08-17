SC: у Такаити нет права критиковать Путина за визит на Курилы

После визита Путина японский МИД вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева для выражения протеста. Дипломат назвал действия японской стороны необоснованным демаршем и заявил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В посольстве также подчеркнули, что поездки российского президента по территории страны, включая Курилы, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами.