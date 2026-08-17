SC: у Такаити нет права критиковать Путина за визит на Курилы
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе критиковать президента РФ Владимира Путина за поездку на остров Итуруп, говорится в публикации Strategic Culture (SC).
«Такаити имеет наглость читать России лекции о том, что "японские чувства задеты"», – пишет издание, отмечая, что Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая Киев.
13 августа Такаити заявила, что так называемые Северные территории являются «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». По ее мнению, поездка российского президента на Итуруп осложнила нормализацию отношений Москвы и Токио и «задела чувства японского народа».
После визита Путина японский МИД вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева для выражения протеста. Дипломат назвал действия японской стороны необоснованным демаршем и заявил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В посольстве также подчеркнули, что поездки российского президента по территории страны, включая Курилы, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами.
Путин посетил Итуруп 13 августа в рамках поездки в Сахалинскую область. На острове он побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный», в Курильской центральной районной больнице и средней общеобразовательной школе им. Эдуарда Норполова, а также пообщался с местными жителями.