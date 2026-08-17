Каллас: новый пакет санкций ЕС против РФ станет самым масштабным
Евросоюз готовит крупнейший с 2022 г. пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt.
По ее словам, действующие ограничения уже нанесли России существенный ущерб. Каллас оценила потери российской «военной машины» из-за санкций более чем в 1 трлн евро и призвала продолжить усиливать давление на Москву.
Глава европейской дипломатии отметила, что в случае принятия 22-го пакета санкций число российских физических и юридических лиц, находящихся под ограничениями ЕС, увеличится примерно на треть.
Каллас также заявила, что принятие сенатом США закона о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом, «вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов».
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. В санкционные списки вошли 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС также заморозил активы и запретил предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.
В рамках пакета Брюссель расширил ограничения против нефтяной отрасли, включив в санкционный список три российских нефтеперерабатывающих завода и один НПЗ в Белоруссии. Новые меры также затронули металлургию, золотодобычу и алмазную отрасль. Кроме того, под ограничения попал еще 41 танкер. После этого общее число судов под санкциями Евросоюза достигло 673.