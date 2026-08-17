Каллас: новый пакет санкций ЕС против РФ станет самым масштабным

В рамках пакета Брюссель расширил ограничения против нефтяной отрасли, включив в санкционный список три российских нефтеперерабатывающих завода и один НПЗ в Белоруссии. Новые меры также затронули металлургию, золотодобычу и алмазную отрасль. Кроме того, под ограничения попал еще 41 танкер. После этого общее число судов под санкциями Евросоюза достигло 673.