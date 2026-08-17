Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UGLD0,675+0,61%CNY Бирж.12,632+0,77%IMOEX2 100,1-1,7%RTSI782,52-1,7%RGBI113,59-0,59%RGBITR767,69-0,47%
Главная / Политика /

Каллас: новый пакет санкций ЕС против РФ станет самым масштабным

Елена Вострикова

Евросоюз готовит крупнейший с 2022 г. пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt.

По ее словам, действующие ограничения уже нанесли России существенный ущерб. Каллас оценила потери российской «военной машины» из-за санкций более чем в 1 трлн евро и призвала продолжить усиливать давление на Москву.

Глава европейской дипломатии отметила, что в случае принятия 22-го пакета санкций число российских физических и юридических лиц, находящихся под ограничениями ЕС, увеличится примерно на треть.

Захарова намекнула Каллас на возможность лечения русофобии

Политика / Международные отношения

Каллас также заявила, что принятие сенатом США закона о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом, «вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов».

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. В санкционные списки вошли 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС также заморозил активы и запретил предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.

В рамках пакета Брюссель расширил ограничения против нефтяной отрасли, включив в санкционный список три российских нефтеперерабатывающих завода и один НПЗ в Белоруссии. Новые меры также затронули металлургию, золотодобычу и алмазную отрасль. Кроме того, под ограничения попал еще 41 танкер. После этого общее число судов под санкциями Евросоюза достигло 673.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте