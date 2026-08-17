Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53
Число погибших после землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Индонезии выросло до 53 человек. Еще 137 жителей получили ранения, сообщает портал Tempo со ссылкой на национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
По данным ведомства, сильные подземные толчки повредили около 2400 домов. Из них примерно 1500 получили серьезные повреждения. Исполняющий обязанности начальника центра данных, информации и связи по чрезвычайным ситуациям агентства Бертон Панджаитан сообщил, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
В пунктах эвакуации сейчас находятся 5488 человек. Еще 171 житель самостоятельно покинул опасные районы. Власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и масштабы разрушений.
16 августа Reuters сообщал о 51 погибшем, 113 пострадавших. Около 5000 жителей эвакуировали. Подземные толчки произошли утром. Сильнее всего пострадал район Сикка: более 3300 человек самостоятельно покинули дома или разместились на спортивной арене. Заместитель министра здравоохранения Бенджамин Паулус Октавианус говорил о 36 тяжелораненых и 77 пострадавших с легкими травмами. После основного удара было зафиксировано около 341 афтершока. Землетрясение сопровождалось оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили доступ спасателей к отдельным районам Маумере. Последствия стихийного бедствия осложняются перебоями с энергоснабжением.
15 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Северной Суматре на западе Индонезии, очаг залегал на глубине 180 км. Спасатели в портовом городе Маумере в этот же день обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двоих человек, оказавшихся под завалами.