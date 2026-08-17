Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53

16 августа Reuters сообщал о 51 погибшем, 113 пострадавших. Около 5000 жителей эвакуировали. Подземные толчки произошли утром. Сильнее всего пострадал район Сикка: более 3300 человек самостоятельно покинули дома или разместились на спортивной арене. Заместитель министра здравоохранения Бенджамин Паулус Октавианус говорил о 36 тяжелораненых и 77 пострадавших с легкими травмами. После основного удара было зафиксировано около 341 афтершока. Землетрясение сопровождалось оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили доступ спасателей к отдельным районам Маумере. Последствия стихийного бедствия осложняются перебоями с энергоснабжением.