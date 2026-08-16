В результате землетрясения в Индонезии погиб 51 человек
В результате землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии погибли не менее 51 человека, еще 113 получили травмы и около 5000 жителей эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.
Подземные толчки произошли утром. Сильнее всего пострадал район Сикка: более 3300 человек самостоятельно покинули дома или разместились на спортивной арене. Заместитель министра здравоохранения Бенджамин Паулус Октавианус сообщил о 36 тяжелораненых и 77 пострадавших с легкими травмами. После основного удара было зафиксировано около 341 афтершока.
Землетрясение сопровождалось оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили доступ спасателей к отдельным районам Маумере. По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), повреждено более 1300 домов. Число пропавших без вести пока не установлено, при этом часть людей может находиться под завалами. В регион направили более 3500 военнослужащих и полицейских.
Последствия стихийного бедствия осложняются перебоями с энергоснабжением. Государственная компания Pertamina сообщила о прекращении работы 20 автозаправочных станций из-за отключения электричества. Власти Восточной Нуса-Тенггары рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения.
15 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Северной Суматре на западе Индонезии, очаг залегал на глубине 180 км.
Спасатели в портовом городе Маумере в этот же день обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двоих человек, оказавшихся под завалами.