В результате землетрясения в Индонезии погиб 51 человек

Землетрясение сопровождалось оползнями, которые заблокировали дороги и затруднили доступ спасателей к отдельным районам Маумере. По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), повреждено более 1300 домов. Число пропавших без вести пока не установлено, при этом часть людей может находиться под завалами. В регион направили более 3500 военнослужащих и полицейских.