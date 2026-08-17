Минниханов назвал Китай главным инвестором Татарстана

В августе 2025 г. Минниханов сообщал, что в 2024 г. более 80% иностранных инвестиций в экономику Татарстана были из Китая. Товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг рекордного показателя, превысив $3,3 млрд за прошлый год. Также он отметил, что республика активно развивает совместные проекты с китайскими партнерами в сфере инноваций и промышленности.