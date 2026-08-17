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Минниханов назвал Китай главным инвестором Татарстана

Наталья Захарова
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Китай стал главным инвестиционным партнером Татарстана, товарооборот между сторонами достиг рекордных значений. Об этом рассказал глава республики Рустан Минниханов в ходе открытия форума «Ростки».

«Татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом. Становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран», – сказал он (цитата по «Прайму»).

Товарооборот в 2025 г. достиг $3,35 млрд, подчеркнул глава Татарстана. Совместная работа, по его словам, позволяет создавать новые производственные цепочки и формировать устойчивые механизмы экономического роста.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на форуме также подчеркнул, что китайско-российское экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. За январь – июль 2026 г. объем китайско-российской торговли увеличился на 26,3% и достиг $159,2 млрд.

В августе 2025 г. Минниханов сообщал, что в 2024 г. более 80% иностранных инвестиций в экономику Татарстана были из Китая. Товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг рекордного показателя, превысив $3,3 млрд за прошлый год. Также он отметил, что республика активно развивает совместные проекты с китайскими партнерами в сфере инноваций и промышленности.

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