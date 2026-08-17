Лавров: Япония перешла все границы приличий
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония перешла все границы приличий. Так он прокомментировал заявления Японии в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп (Южные Курилы).
«Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много», – сказал Лавров.
Глава МИД сослался на статью 7 Устава ОНН, подчеркнув, что итоги Второй мировой войны и ВОВ не могут быть оспорены. Лавров добавил, что Япония, подписав и ратифицировав Устав ООН, признала принципы его положений.
По словам главы МИДа, японский посол, которого вызвала российская сторона после того, как Япония направила российскому дипломату ноту протеста, ответил, что не сможет приехать на встречу. Он сослался на обстоятельства, которые не стал пояснять.
Лавров подытожил, что действия японской стороны не находят рационального объяснения с российской точки зрения.
13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным.
14 августа посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что США признают суверенитет Японии над Курильскими островами.