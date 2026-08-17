Лавров: Япония перешла все границы приличий

«Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много», – сказал Лавров.