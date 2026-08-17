Цены на электроэнергию во Франции достигли максимума за 19 месяцев

Производство электроэнергии на французских АЭС сократилось из-за высокой температуры воды в реках. Она ограничивает возможности ряда станций использовать воду для охлаждения реакторов. В результате 15 августа атомная генерация во Франции опустилась до минимума с октября, а доступность атомного парка к 17 августа составила 58%. Ранее из-за жары ограничения затронули сразу несколько реакторов.



Дополнительное давление на цены оказывает сокращение солнечной генерации в Европе. После нескольких недель ясной погоды в регион пришла повышенная облачность. В Германии, показатели которой влияют и на французский энергорынок, пиковая солнечная генерация 17 августа ожидается на уровне около 25 ГВт – менее половины максимума предыдущей недели.