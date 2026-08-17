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Цены на электроэнергию во Франции достигли максимума за 19 месяцев

Татьяна Мозолевская

Цены на электроэнергию во Франции в августе выросли до максимальных значений за последние 19 месяцев, сообщил Bloomberg. Причинами стали ограничения в работе атомных электростанций из-за жары и снижение выработки солнечной энергии в Европе.

Стоимость электроэнергии на рынке на 17 августа достигла 177,34 евро за МВтч – это самый высокий показатель с января 2025 г. В отдельные часы внутридневные цены поднимались еще выше.

Производство электроэнергии на французских АЭС сократилось из-за высокой температуры воды в реках. Она ограничивает возможности ряда станций использовать воду для охлаждения реакторов. В результате 15 августа атомная генерация во Франции опустилась до минимума с октября, а доступность атомного парка к 17 августа составила 58%. Ранее из-за жары ограничения затронули сразу несколько реакторов.

Дополнительное давление на цены оказывает сокращение солнечной генерации в Европе. После нескольких недель ясной погоды в регион пришла повышенная облачность. В Германии, показатели которой влияют и на французский энергорынок, пиковая солнечная генерация 17 августа ожидается на уровне около 25 ГВт – менее половины максимума предыдущей недели.

При этом на текущей неделе во Франции и Германии ожидается более прохладная и дождливая погода. Это может ослабить последствия жары для французских АЭС, но одновременно облачность продолжит ограничивать производство солнечной электроэнергии.

14 июля Politico сообщало, что аномальная жара в Европе привела к гибели не менее 14 000 человек. По данным издания, около 6800 случаев избыточной смертности зафиксировано в Германии, около 2200 – в Великобритании, почти 2000 – во Франции, 1740 – в Бельгии, 810 смертей в Испании и около 480 – в Нидерландах.

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