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ОАЭ первыми в мире одобрили таблетки для лечения витилиго

Татьяна Мозолевская

ОАЭ первыми в мире одобрили таблетки от несегментного витилиго, сообщила газета Khaleej Times. Препарат предназначен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которым требуется системная терапия.

Управление по лекарственным средствам ОАЭ (EDE) одобрило новое показание для препарата RINVOQ (упадацитиниб). Лекарство принимается перорально один раз в сутки. Решение регулятора расширяет существующие возможности терапии пациентов с несегментным витилиго.

До появления нового варианта системной терапии для лечения витилиго в зависимости от его типа и распространенности могли применяться местные препараты, фототерапия и лазерные методы.

Что такое витилиго

Это заболевание, при котором отдельные участки кожи теряют пигментацию из-за разрушения клеток, отвечающих за выработку меланина. Точные причины развития заболевания до конца не изучены, но одним из основных факторов считается аутоиммунная реакция. Заболевание не является заразным.

В EDE отметили, что одобрение нового показания должно ускорить доступ пациентов в ОАЭ к инновационным методам лечения. Ведомство также рекомендовало обращаться к специалистам при появлении необычных изменений цвета кожи для своевременной диагностики и выбора подходящей терапии.

В июле стало известно, что российские ученые разработали радиопротекторный препарат, снижающий негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии.

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