ОАЭ первыми в мире одобрили таблетки для лечения витилиго

В EDE отметили, что одобрение нового показания должно ускорить доступ пациентов в ОАЭ к инновационным методам лечения. Ведомство также рекомендовало обращаться к специалистам при появлении необычных изменений цвета кожи для своевременной диагностики и выбора подходящей терапии.