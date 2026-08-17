ОАЭ первыми в мире одобрили таблетки для лечения витилиго
ОАЭ первыми в мире одобрили таблетки от несегментного витилиго, сообщила газета Khaleej Times. Препарат предназначен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которым требуется системная терапия.
Управление по лекарственным средствам ОАЭ (EDE) одобрило новое показание для препарата RINVOQ (упадацитиниб). Лекарство принимается перорально один раз в сутки. Решение регулятора расширяет существующие возможности терапии пациентов с несегментным витилиго.
До появления нового варианта системной терапии для лечения витилиго в зависимости от его типа и распространенности могли применяться местные препараты, фототерапия и лазерные методы.
Что такое витилиго
В EDE отметили, что одобрение нового показания должно ускорить доступ пациентов в ОАЭ к инновационным методам лечения. Ведомство также рекомендовало обращаться к специалистам при появлении необычных изменений цвета кожи для своевременной диагностики и выбора подходящей терапии.
В июле стало известно, что российские ученые разработали радиопротекторный препарат, снижающий негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии.