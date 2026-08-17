Японский посол прибудет в МИД 18 августа после слов Лаврова

17 августа Лавров заявил, что Япония перешла все границы приличий. Так он прокомментировал заявления Японии в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп (Южные Курилы). «Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много», – сказал Лавров.