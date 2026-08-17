Японский посол прибудет в МИД 18 августа после слов Лаврова
Посол Японии в России Акира Муто 18 августа прибудет в МИД РФ в связи с вызовом. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«После сегодняшних слов [министра иностранных дел Сергея] Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
17 августа Лавров заявил, что Япония перешла все границы приличий. Так он прокомментировал заявления Японии в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп (Южные Курилы). «Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много», – сказал Лавров.
13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным.