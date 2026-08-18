Над Россией уничтожили 791 украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны уничтожили 791 украинский БПЛА над Россией ночью 18 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
На столичный регион в очередной раз была совершена массированная атака. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территорию Москвы летели 620 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. Пострадали три человека, включая ребенка.
Серьезные последствия были отмечены в подмосковном Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома.