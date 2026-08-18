Над Россией уничтожили 791 украинский беспилотник

На столичный регион в очередной раз была совершена массированная атака. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территорию Москвы летели 620 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. Пострадали три человека, включая ребенка.