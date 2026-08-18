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Над Россией уничтожили 791 украинский беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны уничтожили 791 украинский БПЛА над Россией ночью 18 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

На столичный регион в очередной раз была совершена массированная атака. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территорию Москвы летели 620 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. Пострадали три человека, включая ребенка.

Серьезные последствия были отмечены в подмосковном Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома.

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