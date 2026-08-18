ФСБ задержала мужчину за сбор данных о военных объектах в Рязанской области

18 августа МВД сообщило о задержании в Санкт-Петербурге 15-летнего подростка по подозрению в теракте на железнодорожном объекте. Школьник познакомился в чат-боте с девушкой и отправил ей геолокацию парка для встречи. После этого с ним связался человек, представившийся полицейским, и сказал, что подросток якобы связан с преступниками. Угрожая уголовным делом, он заставил его выполнить «спецзадание» – повредить объект инфраструктуры.