ФСБ задержала мужчину за сбор данных о военных объектах в Рязанской области
Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области агента украинской разведки, который собирал данные об объектах Минобороны РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина сам нашел через Telegram представителя украинской разведки и начал с ним тайно сотрудничать. По его заданию он собирал и передавал данные о военных объектах, предприятиях оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса Рязанской области.
Злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России. Следственным подразделением УФСБ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как отметили в ведомстве, по решению суда задержанный заключен под стражу, следственные действия по делу продолжаются.
18 августа МВД сообщило о задержании в Санкт-Петербурге 15-летнего подростка по подозрению в теракте на железнодорожном объекте. Школьник познакомился в чат-боте с девушкой и отправил ей геолокацию парка для встречи. После этого с ним связался человек, представившийся полицейским, и сказал, что подросток якобы связан с преступниками. Угрожая уголовным делом, он заставил его выполнить «спецзадание» – повредить объект инфраструктуры.