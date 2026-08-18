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В Петербурге задержали подростка по делу о теракте на железной дороге

Ксения Наумчик

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в совершении теракта на железнодорожном объекте. Об этом сообщили в МВД России.

Как сообщили в ведомстве, школьник познакомился через чат-бот с девушкой и отправил ей геолокацию парка для встречи. После этого с ним связался человек, представившийся правоохранителем, и заявил о якобы связи подростка с преступниками. Под угрозой уголовного преследования он заставил юношу выполнить «специальное задание» и повредить объект инфраструктуры.

По версии МВД, вербовщик передал подростку инструкции и перевел 4000 рублей на такси, а также покупку монтировки и растворителя. В результате поджога электрощитовое оборудование на станции Ручьи полностью выгорело, однако движение поездов и безопасность перевозок нарушены не были.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Материалы дела переданы в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

11 августа в подмосковной Электростали правоохранители задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге АЗС. Преступление было также совершено под воздействием мошенников в мессенджере. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В этот же день директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что с начала 2026 г. спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса и задержали 150 человек, причастных к их подготовке.

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