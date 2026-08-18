В Петербурге задержали подростка по делу о теракте на железной дороге

Как сообщили в ведомстве, школьник познакомился через чат-бот с девушкой и отправил ей геолокацию парка для встречи. После этого с ним связался человек, представившийся правоохранителем, и заявил о якобы связи подростка с преступниками. Под угрозой уголовного преследования он заставил юношу выполнить «специальное задание» и повредить объект инфраструктуры.