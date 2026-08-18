Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,648+0,26%VEON-RX56,2-0,35%MGTS1 398+5,59%IMOEX2 151,06+2,76%RTSI797,08+2,76%RGBI113,66+0,34%RGBITR768,38+0,36%
Главная / Политика /

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б

Елена Вострикова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения предприятия «Кидма тек» подарили первый автомат ВСК-100Б полностью белорусского производства. Об этом сообщает агентство «БелТА».

К подарку прилагалась табличка с надписью: «Не для войны... Для уверенности в мире!».

«Кидма тек» специализируется на разработке и внедрении высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Во время посещения предприятия Лукашенко заявил, что стрелковое оружие сохраняет важное значение для армии даже при наличии беспилотников и баллистических ракет. По его словам, поэтому в Белоруссии было принято решение наладить собственное производство.

Лукашенко назвал работу основой сохранения мира в Белоруссии

Политика / Международные новости

Работы по созданию белорусского стрелкового оружия и боеприпасов начались в 2018 г. Первым образцом стал автомат серии ВСК-100, производство которого запустили в январе 2020 г. с крупноузловой сборки. В начале 2021 г. его приняли на вооружение.

ВСК-100Б создан по АК-подобной системе и предусматривает установку оптических и электронно-оптических прицелов, сошек, глушителя, подствольного гранатомета и другого дополнительного оборудования. Автомат оснащен складным телескопическим прикладом и состоит из 141 детали. По данным «БелТА», усиленные ствол и ствольная коробка позволили увеличить ресурс оружия, а также повысить точность и кучность стрельбы по сравнению с аналогичными образцами.

20 апреля Лукашенко заявлял, что Белоруссия задействует весь имеющийся у нее арсенал оружия, если почувствует угрозу в свою сторону. При этом он подчеркивал, что это не означает намерения страны «завтра же» применить ядерное оружие против государств, от которых исходит агрессия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её