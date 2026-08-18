Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения предприятия «Кидма тек» подарили первый автомат ВСК-100Б полностью белорусского производства. Об этом сообщает агентство «БелТА».
К подарку прилагалась табличка с надписью: «Не для войны... Для уверенности в мире!».
«Кидма тек» специализируется на разработке и внедрении высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Во время посещения предприятия Лукашенко заявил, что стрелковое оружие сохраняет важное значение для армии даже при наличии беспилотников и баллистических ракет. По его словам, поэтому в Белоруссии было принято решение наладить собственное производство.
Работы по созданию белорусского стрелкового оружия и боеприпасов начались в 2018 г. Первым образцом стал автомат серии ВСК-100, производство которого запустили в январе 2020 г. с крупноузловой сборки. В начале 2021 г. его приняли на вооружение.
ВСК-100Б создан по АК-подобной системе и предусматривает установку оптических и электронно-оптических прицелов, сошек, глушителя, подствольного гранатомета и другого дополнительного оборудования. Автомат оснащен складным телескопическим прикладом и состоит из 141 детали. По данным «БелТА», усиленные ствол и ствольная коробка позволили увеличить ресурс оружия, а также повысить точность и кучность стрельбы по сравнению с аналогичными образцами.
20 апреля Лукашенко заявлял, что Белоруссия задействует весь имеющийся у нее арсенал оружия, если почувствует угрозу в свою сторону. При этом он подчеркивал, что это не означает намерения страны «завтра же» применить ядерное оружие против государств, от которых исходит агрессия.