Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б

20 апреля Лукашенко заявлял, что Белоруссия задействует весь имеющийся у нее арсенал оружия, если почувствует угрозу в свою сторону. При этом он подчеркивал, что это не означает намерения страны «завтра же» применить ядерное оружие против государств, от которых исходит агрессия.