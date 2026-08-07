Лукашенко назвал работу основой сохранения мира в Белоруссии

21 июля белорусский лидер сказал, что намерен направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. «Всех, кто не умеет работать, – в войска и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы», – заявил он.