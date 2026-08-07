Лукашенко назвал работу основой сохранения мира в Белоруссии
Стабильность и сохранение мира в Белоруссии зависят от экономической активности граждан и работы ключевых отраслей. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».
«Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию – будет мир», – сказал белорусский лидер.
Лукашенко отдельно подчеркнул, что выполнение сельскохозяйственных и промышленных задач напрямую связано с общественной стабильностью. По его словам, прекращение работы может привести к росту внутренних противоречий.
Во время рабочей поездки на сельхозпредприятие 31 июля глава белорусского государства заявил о важности справедливой оплаты труда работникам в сфере сельского хозяйства. Лукашенко также отметил, что зарплаты должны выплачиваться своевременно.
21 июля белорусский лидер сказал, что намерен направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. «Всех, кто не умеет работать, – в войска и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы», – заявил он.