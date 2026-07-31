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Лукашенко: баловать крестьян нельзя, но если дают результат – надо платить

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки на сельхозпредприятие заявил о важности справедливой оплаты труда работникам в сфере сельского хозяйства. Его слова приводит «БелТА».

«Не жалейте крестьянам [денег]. Баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платить», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что зарплаты должны выплачиваться своевременно. «Скажи, что делать, пусть делают, от этого будут их деньги – выплати в срок. Заработная плата – это вопрос номер один», – заявил он.

21 июля Лукашенко заявил, что намерен направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. «Всех, кто не умеет работать, в войска и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы», – заявил глава государства.

8 июля Лукашенко выразил беспокойство по поводу урожая картофеля в республике из-за дождей. «Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку», – сказал Лукашенко. Он призвал уберечь урожай от фитофторы.

Глава страны также поручил заранее подготовить сельхозтехнику к уборочной кампании, чтобы комбайны и зернотоки были готовы к работам. Лукашенко призвал чиновников активнее заниматься решением вопросов на местах, но при этом не мешать работе сельхозпредприятий на полях.

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