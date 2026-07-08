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Лукашенко переживает за урожай картофеля

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасается за урожай картофеля из-за ожидающихся дождей. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку», – сказал Лукашенко. Он призвал уберечь урожай от фитофторы.

Глава страны также поручил заранее подготовить сельхозтехнику к уборочной кампании, чтобы комбайны и зернотоки были готовы к работам. Лукашенко призвал чиновников активнее заниматься решением вопросов на местах, но при этом не мешать работе сельхозпредприятий на полях.

Лукашенко традиционно уделяет внимание вопросам выращивания картофеля, называя его важной культурой для продовольственной безопасности страны. В июле 2025 г. он также требовал от аграриев обеспечить урожай картофеля и не допустить повторения дефицита этого продукта.

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