Лукашенко переживает за урожай картофеля

Глава страны также поручил заранее подготовить сельхозтехнику к уборочной кампании, чтобы комбайны и зернотоки были готовы к работам. Лукашенко призвал чиновников активнее заниматься решением вопросов на местах, но при этом не мешать работе сельхозпредприятий на полях.