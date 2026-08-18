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Двоюродного брата Асада приговорили к смертной казни

Ксения Наумчик

Четвертый уголовный суд Дамаска вынес смертный приговор Васиму Асаду, двоюродному брату бывшего президента Сирии Башара Асада. Суд признал его виновным в убийствах и пытках, которые были квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Syria TV.

По данным телеканала, Васим Асад был признан виновным в умышленном убийстве нескольких человек, убийствах с применением пыток, а также в действиях, которые суд связал с разжиганием гражданской войны и межконфессионального конфликта. Кроме того, ему вменили незаконное лишение свободы и применение пыток.

Помимо смертной казни, суд назначил ему дополнительные наказания в виде трех лет лишения свободы за причинение вреда здоровью, повлекшее стойкую инвалидность, и за мошенничество, а также штрафа в размере 1000 сирийских фунтов. После объединения приговоров суд оставил наиболее строгое наказание – смертную казнь.

Кто такой Башар Асад

Политика / Международные новости

При этом Асад был оправдан по обвинениям в контрабанде и торговле наркотиками из-за недостаточности доказательств. Суд также постановил наложить исполнительный арест на его движимое и недвижимое имущество. Решение было вынесено примерно через год после его задержания на сирийско-ливанской границе. Рассмотрение дела началось 24 июня.

11 августа Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Суд признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны в стране. Сейчас он находится в России, куда прибыл после его свержения в декабре 2024 г. К смертной казни также приговорили двоюродного брата Асада Атефа Наджиба. При бывшем президенте он занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.

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