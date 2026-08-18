Двоюродного брата Асада приговорили к смертной казни

11 августа Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Суд признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны в стране. Сейчас он находится в России, куда прибыл после его свержения в декабре 2024 г. К смертной казни также приговорили двоюродного брата Асада Атефа Наджиба. При бывшем президенте он занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.