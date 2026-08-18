Армия России ударила по военной инфраструктуре Украины в Киевской области

17 августа российские военные ударили по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы. Кроме того, операторы ВС РФ поразили склад БПЛА в Днепропетровской области, а также пункт временной дислокации ВСУ в Доброполье. Для ударов, как отметило военное ведомство, были использованы дроны «Герань-4 сикер».