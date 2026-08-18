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Главная / Политика /

Армия России ударила по военной инфраструктуре Украины в Киевской области

Сергей Пахомов

Армия России нанесла удары по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

По данным журналиста, в городе Каменское Днепропетровской области российские военные поразили здание предприятия ООО «Спецтехоснастка». Оно занимается производством электронных и электротехнических устройств, которые используют ВСУ.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары реактивными беспилотниками по логистическим терминалам в Броварском районе Киевской области. Там хранились комплектующие и отдельные детали, которые предназначались для сборки дальнобойных дронов ВСУ.

17 августа российские военные ударили по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы. Кроме того, операторы ВС РФ поразили склад БПЛА в Днепропетровской области, а также пункт временной дислокации ВСУ в Доброполье. Для ударов, как отметило военное ведомство, были использованы дроны «Герань-4 сикер».

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