Захарова: удары Киева по ЗАЭС создают угрозу ядерной катастрофы

Также Захарова назвала безрассудным решение Киева сорвать поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС, которая была запланирована на 20–21 августа, поскольку Россия предоставила все гарантии безопасности для его визита. Она указала, что отмену визита российская сторона воспринимает как «саморазоблачение киевского режима», и призвала агентство признать, что угрозу для ЗАЭС представляет Украина, а не Россия.