Захарова: удары Киева по ЗАЭС создают угрозу ядерной катастрофы
Киев создает угрозу ядерной катастрофы в центре Европы ударами по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал», – сказала она.
Также Захарова назвала безрассудным решение Киева сорвать поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС, которая была запланирована на 20–21 августа, поскольку Россия предоставила все гарантии безопасности для его визита. Она указала, что отмену визита российская сторона воспринимает как «саморазоблачение киевского режима», и призвала агентство признать, что угрозу для ЗАЭС представляет Украина, а не Россия.
Кроме того Захарова добавила, что поддержка Украины со стороны Запада «провоцирует Киев на новые, все более безрассудные авантюры».
30 июля Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рискует спровоцировать радиационную аварию на ЗАЭС. Она отметила, что под удары Украины попадают работники станции, а в городе атомщиков Энергодаре удары наносятся по гражданской инфраструктуре.