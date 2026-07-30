Захарова: Зеленский рискует спровоцировать радиационную аварию ударами по ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский рискует спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа. Так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по территории Запорожской АЭС.
«Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой», – подчеркнула дипломат.
Она отметила, что под прямые удары попадают подразделения и персонал ЗАЭС, а город атомщиков Энергодар постоянно терпит нападения на гражданскую инфраструктуру. По словам Захаровой, такие действие со стороны Киева были бы невозможны без постоянной политической поддержки Запада.
Атака на ЗАЭС была совершена 30 июля в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Дрон вовремя обнаружили и обезвредили. Пострадавших и разрушений нет.
На станции сообщали, что атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.