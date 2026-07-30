Она отметила, что под прямые удары попадают подразделения и персонал ЗАЭС, а город атомщиков Энергодар постоянно терпит нападения на гражданскую инфраструктуру. По словам Захаровой, такие действие со стороны Киева были бы невозможны без постоянной политической поддержки Запада.