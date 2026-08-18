МИД Азербайджана вызвал посла РФ
МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова и выразил протест из-за высказываний в российских СМИ. Об этом заявили в азербайджанском министерстве.
В министерстве отметили, что речь идет о «провокационных, оскорбительных и угрожающих» заявлениях.
Азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с публикациями и сообщила о своей обеспокоенности продолжением подобной риторики.
17 августа генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск и возбудила уголовное дело в отношении политконсультанта Семена Уралова, бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева. Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.
По версии следствия, 14 августа они якобы выступили с призывами к применению насильственных действий в отношении Азербайджана, насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны в программе «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов». Им заочно избрали арест как меру пресечения.