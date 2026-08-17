Азербайджан объявил в международный розыск троих россиян

Уголовное дело возбуждено в отношении политконсультанта Семена Уралова, ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева, уточняет «Sputnik Ближнее зарубежье». Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.