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Главная / Общество /

Азербайджан объявил в международный розыск троих россиян

Анна Суслова

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России, об этом сообщил интернет-портал «Вести Азербайджана».

Уголовное дело возбуждено в отношении политконсультанта Семена Уралова, ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева, уточняет «Sputnik Ближнее зарубежье». Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.

По версии следствия, 14 августа они якобы выступили с призывами к применению насильственных действий в отношении Азербайджана, насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны в программе «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов».

Им заочно избрали арест как меру пресечения.

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