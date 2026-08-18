В Черном море беспилотники атаковали второе за сутки греческое судно
Греческое судно было атаковано беспилотниками в Черном море. На нем начался пожар, сообщил Reuters.
Судно шло под флагом Либерии. Экипаж был эвакуирован. Инцидент стал вторым за последние сутки.
17 августа в Черном море на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) был атакован еще один нефтяной греческий танкер. Собеседники агентства заявили, что данная партия была российской, однако КТК отгружает нефть Казахстана. Украина комментировать ситуацию отказалась.
В августе МИД Турции потребовал от России и Украины принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Поводом для заявления стали две атаки на турецкие суда в Черном море.
Как считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев, урегулировать ситуацию не получится и Минтранс России будет помогать экспортерам выстраивать логистические системы через другие бассейны.