Что обсуждалось во время визита президента Мьянмы в Россию

Что обсуждалось во время визита президента Мьянмы в РоссиюЛидер южноазиатской страны встретился с Путиным и Мишустиным
18 августа президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики, энергетики, безопасности и туризма. По итогам встречи глава Минэкономразвития Максим Решетников также рассказал о перспективах увеличения взаимных поставок товаров.
Отношения России и Мьянмы
Путин на встрече с Мин Аун Хлайном отметил развитие российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности. Президент также поблагодарил Мьянму за содействие развитию отношений России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Отдельное внимание Путин уделил экономическим связям двух стран. По его словам, это направление требует дальнейшей работы, однако у Москвы и Нейпьидо уже есть основа для расширения сотрудничества. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал Путин.
Перед началом переговоров российский президент также выразил Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с последствиями наводнения в Мьянме, в результате которого пострадали десятки тысяч человек.
Экономика и инвестиции
Перспективы торгово-экономического сотрудничества стали одной из основных тем встречи Мин Аун Хлайна с Мишустиным. Премьер-министр заявил, что Россия видит возможности для увеличения взаимной торговли и инвестиций. По его словам, Москва считает необходимым создавать условия для реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и агропромышленном комплексе.
Россия также предложила активнее развивать взаимодействие в сфере высоких технологий. Мишустин заявил о готовности Москвы делиться с мьянманскими партнерами разработками в области цифровой экономики, автономных электронных систем и искусственного интеллекта.
Одним из направлений инвестиционного сотрудничества может стать участие российского бизнеса в специальной экономической зоне «Давэй» в Мьянме. «Особое внимание уделяем инвестиционной сфере. Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны «Давэй» на территории Мьянмы», – заявил Мишустин. По оценке российского премьера, реализация проекта позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства.
Атомная энергетика
Еще одним крупным совместным проектом станет строительство в Мьянме атомной электростанции малой мощности. Мишустин сообщил, что Россия уже приступает к реализации достигнутых ранее договоренностей.
По его словам, строительство АЭС должно способствовать развитию сотрудничества и в смежных сферах, включая фундаментальные и прикладные научные исследования. «Уверен, что этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях <...> и станет новым символом российско-мьянманской дружбы», – сказал глава правительства.
Торговля и поставки из Мьянмы
Россия заинтересована и в увеличении импорта мьянманских товаров, сообщил по итогам переговоров Решетников. В первую очередь речь идет о продукции легкой промышленности и агропромышленного комплекса. «Готовы наращивать поставки продукции легкой промышленности. Это, в первую очередь, одежда, текстиль. Плюс к этому – продукции АПК: это и кофе, и другие направления, и фрукты», – рассказал министр.
Туризм и безвизовый режим
Отдельным направлением сотрудничества Мишустин назвал туризм. Стороны уже реализуют межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано в октябре 2025 г. Граждане России и Мьянмы могут находиться на территории другой страны без визы до 30 дней.
Мишустин также отметил сотрудничество в сфере образования. По его данным, высшее образование в России по различным специальностям получили уже более 7000 граждан Мьянмы.