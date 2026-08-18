Зеленский внес в Раду кандидатуры Хмары и Сибиги на глав минобороны и МИДа
Президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Верховную раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины и Андрея Сибиги министром иностранных дел. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
18 августа Хмара и Сибига встретятся с фракциями, а 19 августа их кандидатуры будут рассмотрены в профильных комитетах, после чего пройдет голосование в зале Рады.
Перестановки в управлении страны начались еще в июле. 16 июля Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны.
Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что смена элит на Украине связана с попыткой Зеленского отвлечь западных партнеров и граждан Украины от неудач на фронте. Выдвижение же обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствует о попытке показать, что президент может осуществлять контроль над ситуацией.
3 августа Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Она подала в отставку по личным причинам в июле. В том же месяце против нее возбудили уголовное дело. На Украине ее обвиняют в хищении средств из госбюджета.
17 августа Зеленский уволил начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко. Он был приближенным к бывшему главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому.