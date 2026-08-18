Зеленский внес в Раду кандидатуры Хмары и Сибиги на глав минобороны и МИДа

3 августа Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Она подала в отставку по личным причинам в июле. В том же месяце против нее возбудили уголовное дело. На Украине ее обвиняют в хищении средств из госбюджета.