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Зеленский внес в Раду кандидатуры Хмары и Сибиги на глав минобороны и МИДа

Анна Суслова

Президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Верховную раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины и Андрея Сибиги министром иностранных дел. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

18 августа Хмара и Сибига встретятся с фракциями, а 19 августа их кандидатуры будут рассмотрены в профильных комитетах, после чего пройдет голосование в зале Рады.

Перестановки в управлении страны начались еще в июле. 16 июля Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны.

Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что смена элит на Украине связана с попыткой Зеленского отвлечь западных партнеров и граждан Украины от неудач на фронте. Выдвижение же обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствует о попытке показать, что президент может осуществлять контроль над ситуацией.

3 августа Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Она подала в отставку по личным причинам в июле. В том же месяце против нее возбудили уголовное дело. На Украине ее обвиняют в хищении средств из госбюджета.

17 августа Зеленский уволил начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко. Он был приближенным к бывшему главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому.

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