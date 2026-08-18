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Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Ведомости

Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии односторонним ограничительным мерам. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает также смягчение и компенсирование негативных последствий «односторонних принудительных мер», было сказано на церемонии обмена документами.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.

18 августа президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики, энергетики, безопасности и туризма.

Путин на встрече уделил особое внимание экономическим связям двух стран. По его словам, это направление требует дальнейшей работы, однако у Москвы и Нейпьидо уже есть основа для расширения сотрудничества. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал Путин.

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