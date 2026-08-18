Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Путин на встрече уделил особое внимание экономическим связям двух стран. По его словам, это направление требует дальнейшей работы, однако у Москвы и Нейпьидо уже есть основа для расширения сотрудничества. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал Путин.