Путин: Россия готова присоединиться к добыче углеводородов в Мьянме

В ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Мин Аун Хлайна было отмечено, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с мьянмскими партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта.