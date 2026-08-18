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Путин: Россия готова присоединиться к добыче углеводородов в Мьянме

Анна Суслова

Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе и на шельфе, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Политик также отметил важность развития взаимодействия стран в сфере энергетики.

В ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Мин Аун Хлайна было отмечено, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с мьянмскими партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта.

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