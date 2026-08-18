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Посольство РФ попросило прокуратуру Берлина дать оценку словам журналиста FAZ

Ведомости

Посольство РФ в Германии обратилось в берлинскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказыванию корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских. Об этом сообщили в пресс-службе дипучреждения.

«Российская сторона оставляет за собой право использовать доступные правовые средства в отношении М. Мартенса, как то может быть определено правоохранительными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что высказывания Мартенса носили намеренный и осознанный характер. А извинений с его стороны так и не последовало.

Правовую оценку дипучреждение просит дать по пар. 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ (разжигание ненависти, публичные призывы к совершению противоправных деяний, публичное одобрение преступных деяний).

8 августа на пресс-конференции в Белграде Мартенс спросил, «что нужно делать, чтобы Украина убивала больше русских».

10 августа на платформе Change.org появилась петиция с требованием уволить журналиста, однако позже она была заблокирована.

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