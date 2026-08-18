Посольство РФ попросило прокуратуру Берлина дать оценку словам журналиста FAZ
Посольство РФ в Германии обратилось в берлинскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказыванию корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских. Об этом сообщили в пресс-службе дипучреждения.
«Российская сторона оставляет за собой право использовать доступные правовые средства в отношении М. Мартенса, как то может быть определено правоохранительными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что высказывания Мартенса носили намеренный и осознанный характер. А извинений с его стороны так и не последовало.
Правовую оценку дипучреждение просит дать по пар. 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ (разжигание ненависти, публичные призывы к совершению противоправных деяний, публичное одобрение преступных деяний).
8 августа на пресс-конференции в Белграде Мартенс спросил, «что нужно делать, чтобы Украина убивала больше русских».
10 августа на платформе Change.org появилась петиция с требованием уволить журналиста, однако позже она была заблокирована.