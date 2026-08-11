Change.org скрыла петицию против журналиста FAZ, спросившего об убийстве русских
Платформа Change.org временно заблокировала доступ к петиции из Германии, в которой требовали уволить журналиста FAZ Михаэля Мартенса, спросившего президента Украины Владимира Зеленского об убийстве русских. Это следует из данных площадки.
«Эта петиция сейчас недоступна. Возможно, она находится на рассмотрении модераторами, которые обеспечивают соблюдение наших правил сообщества. Эта петиция может снова стать доступна после завершения процесса рассмотрения. Мы ценим ваше терпение», – говорится на сайте.
По данным «РИА Новости», петиция появилась после того, как Мартенс на пресс-конференции в Сербии спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Издание FAZ публично дистанцировалось от скандального высказывания своего журналиста, заявив, что не поддерживает его позицию.
За несколько часов после публикации утром 10 августа петиция собрала более двух тысяч голосов. К вечеру число подписей продолжало расти, приближаясь к отметке в пять тысяч.
Ранее, 9 августа, президент Сербии Александр Вучич заявил, что после визита Владимира Зеленского страна не пересмотрела свою позицию по украинскому конфликту и не поддержала Киев. Вучич напомнил, что Сербия не вводила санкции против России, и отметил, что Украина не признала независимость самопровозглашенной республики Косово.