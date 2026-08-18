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Эмиратские системы ПВО зафиксировали две иранские ракеты

Анна Суслова

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Как уточнили в ведомстве, одна из ракет упала за пределами территориальных вод ОАЭ, а вторая – в территориальных водах. В минобороны отметили, что вооруженные силы Эмиратов находились в полной боевой готовности.

17 августа США и Иран договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна приняла необходимые меры для обеспечения безопасности и приведет в действие необходимые механизмы, чтобы сорвать враждебные планы США и Израиля против Тегерана.

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