Эмиратские системы ПВО зафиксировали две иранские ракеты
Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
Как уточнили в ведомстве, одна из ракет упала за пределами территориальных вод ОАЭ, а вторая – в территориальных водах. В минобороны отметили, что вооруженные силы Эмиратов находились в полной боевой готовности.
17 августа США и Иран договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна приняла необходимые меры для обеспечения безопасности и приведет в действие необходимые механизмы, чтобы сорвать враждебные планы США и Израиля против Тегерана.