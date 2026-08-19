Неопознанный БПЛА упал во двор управления полиции в турецком Трабзоне

15 августа обломки дрона упали в сад в турецкой черноморской провинции Дюздже. Сообщение о падении подозрительного объекта в деревне Ешилкей поступило в 11:30 по местному времени (совпадает с мск). На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. После осмотра объекта специалисты предположили, что речь идет о беспилотнике.