Неопознанный БПЛА упал во двор управления полиции в турецком Трабзоне
Неопознанный беспилотный летательный аппарат упал во двор управления полиции района Арсин турецкой провинции Трабзон. После падения БПЛА произошел взрыв, сообщило агентство IHA.
Инцидент произошел вечером 18 августа. Беспилотник упал на площадку, где находились автомобили районного управления полиции. В результате взрыва повреждения получили три машины. Погибших и пострадавших нет.
Губернатор Трабзона Тахир Шахин сообщил, что специалисты устанавливают происхождение летательного аппарата.
В связи с произошедшим начато расследование. На месте работают криминалисты и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Шахин отметил, что власти предоставят дополнительную информацию после завершения экспертизы и установления происхождения беспилотника.
15 августа обломки дрона упали в сад в турецкой черноморской провинции Дюздже. Сообщение о падении подозрительного объекта в деревне Ешилкей поступило в 11:30 по местному времени (совпадает с мск). На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. После осмотра объекта специалисты предположили, что речь идет о беспилотнике.