Трамп в последний момент отложил введение пошлин на канадские товары

21 июля «Ведомости» писали, что в отношении некоторых товаров из Канады 19 августа США введут пошлину в размере 50%, говорится в трех прокламациях президента Дональда Трампа. В них утверждалось, что Канада «посредством дискриминации и несправедливых практик» наносит ущерб американской экономике и коммерции, в частности производителям кисломолочной продукции, алкоголя и автомобилей. По подсчетам управления торгпреда США (USTR) Джеймисона Грира, новые пошлины коснулись бы канадских товаров на общую сумму в $20 млрд – почти 5% от общего объема канадского экспорта в США.