Трамп в последний момент отложил введение пошлин на канадские товары
США объявили трехдневную приостановку 50%-ных пошлин на канадские товары. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Решение связано с ожиданием скорого завершения переговоров между Вашингтоном и Оттавой, уточнил американский лидер. Пошлины должны были вступить в силу 19 августа.
Трамп также заявил о возможности возобновления проекта нефтепровода Keystone XL Pipeline. Его реализация была прекращена при бывшем президенте США Джо Байдене в 2021 г.
Позже американский президент опубликовал сгенерированную ИИ-картинку, на которой достает из могилы трубопровод Keystone.
21 июля «Ведомости» писали, что в отношении некоторых товаров из Канады 19 августа США введут пошлину в размере 50%, говорится в трех прокламациях президента Дональда Трампа. В них утверждалось, что Канада «посредством дискриминации и несправедливых практик» наносит ущерб американской экономике и коммерции, в частности производителям кисломолочной продукции, алкоголя и автомобилей. По подсчетам управления торгпреда США (USTR) Джеймисона Грира, новые пошлины коснулись бы канадских товаров на общую сумму в $20 млрд – почти 5% от общего объема канадского экспорта в США.