Может ли Дональд Трамп начать новую мировую торговую войну

Может ли Дональд Трамп начать новую мировую торговую войнуУ него есть инструменты, несмотря на ограниченность полномочий
В отношении некоторых товаров из Канады 19 августа США введут пошлину в размере 50%, говорится в трех прокламациях президента Дональда Трампа, опубликованных на сайте Белого дома в ночь на 21 июля. В них утверждается, что Канада «посредством дискриминации и несправедливых практик» наносит ущерб американской экономике и коммерции, в частности производителям кисломолочной продукции, алкоголя и автомобилей. Одновременно с этим подчеркивается, что Оттава не действует аналогично в отношении аналогичной продукции других стран. Новые пошлины в случае реализации коснутся канадского алкоголя, молочных изделий, разного вида бумаги, снаряжения для хоккея, меда, водорослей, семян и автомобилей.
По подсчетам управления торгпреда США (USTR) Джеймисона Грира, новые пошлины коснутся канадских товаров на общую сумму в $20 млрд – почти 5% от общего объема канадского экспорта в США. Согласно сайту USTR, торговый оборот США и Канады в 2024 г. составил $909,1 млрд. Если ориентироваться на эти данные, то пошлины коснутся 2% канадского экспорта в США.
В ответ на американские прокламации премьер-министр Канады Марк Карни обвинил Трампа в нарушении американо-канадских договоренностей по сделке о свободной торговле USMCA (в сделке также участвует Мексика; была согласована Трампом в его первый срок в 2018 г. на смену созданной в 1994 г. NAFTA). При этом Карни подчеркнул, что обсудил этот вопрос с Трампом и что они договорились вести переговоры более интенсивно.
Это происходит на фоне очередного осложнения двусторонних отношений Оттавы и Вашингтона. Последним пунктом противоречий стал смог, попадающий в США с территории канадских провинций, где горят леса. 17 июля Трамп впервые пригрозил ввести в отношении Канады пошлины, если она не решит эту проблему. Помимо этого, 1 июля настал день продления USMCA. Тогда администрация заявила, что не намерена продлевать соглашение в его нынешней форме и хочет переобсудить его условия, включая канадские квоты на поставки иностранного алкоголя, растущий торговый дефицит и допуск на свои рынки других стран. При этом сделка USMCA не была приостановлена и продолжает действовать.
Для Трампа угроза новых пошлин – рычаг давления на торговых переговорах с Канадой, подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков. При этом эксперт уточнил, что реальное тарифное давление коснется абсолютного меньшинства канадских товаров, пересекающих американскую границу, так как почти вся канадская продукция подпадает под защитные механизмы соглашения USMCA, которое продолжает действовать.
Кроме того, 24 июля официально истекает срок действия глобальной пошлины Трампа в 10%, введенной им 20 февраля после решения верховного суда, признавшего большинство введенных им пошлин (они вводились по закону о чрезвычайных полномочиях 1977 г.; IEEPA) незаконными. Тогда Трамп обратился к закону о торговле 1974 г., но он ограничивает максимальную ставку тарифа до 15% и позволяет вводить ее на 150 дней.
В качестве юридического обоснования своего нынешнего решения в отношении Канады Трамп ссылается на ч. 338 закона о пошлинах 1930 г., ч. 232 закона о расширении торговли 1962 г., ч. 301 и 604 закона о торговле 1974 г. Но в последних двух случаях законодательство требует проведения отраслевых расследований, которые исходя из истории практики американского минторга могут занять, как минимум, от нескольких месяцев до года. В случае же ч. 338 закона 1930 г. необходимость в дополнительных проверках отсутствует и президент, аргументируя свое решение дискриминацией американских товаров на иностранных рынках, может оперативно ввести пошлину до 50% на товары из другой страны. Стоит также отметить, что этот инструмент практически не использовался американскими властями c конца 1940-х гг., когда начала складываться современная система свободной торговли.
Трамп оказывает экономическое давление на Канаду, чтобы отыграться на внутриполитическом поле, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, администрация также тестирует альтернативные инструменты тарифного давления (так как верховный суд запретил обращаться к закону 1977 г., позволявшему быстро вводить пошлины на любом уровне) с целью их, возможно, дальнейшего применения против более весомых торговых противников типа Китая и Евросоюза.