Может ли Дональд Трамп начать новую мировую торговую войну

В качестве юридического обоснования своего нынешнего решения в отношении Канады Трамп ссылается на ч. 338 закона о пошлинах 1930 г., ч. 232 закона о расширении торговли 1962 г., ч. 301 и 604 закона о торговле 1974 г. Но в последних двух случаях законодательство требует проведения отраслевых расследований, которые исходя из истории практики американского минторга могут занять, как минимум, от нескольких месяцев до года. В случае же ч. 338 закона 1930 г. необходимость в дополнительных проверках отсутствует и президент, аргументируя свое решение дискриминацией американских товаров на иностранных рынках, может оперативно ввести пошлину до 50% на товары из другой страны. Стоит также отметить, что этот инструмент практически не использовался американскими властями c конца 1940-х гг., когда начала складываться современная система свободной торговли.