CNN: Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации прекратить контакты с иранской стороной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным телеканала, решение было принято после успешных контактов между сторонами, однако Трамп остался недоволен отсутствием готовности Тегерана идти на уступки. Переговорной команде, в которую входят спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, вице-премьер Джей Ди Вэнс, поручено не взаимодействовать с представителями Ирана.
Как отмечает CNN, подход американской администрации также претерпел изменения. Вместо курса на «как можно скорее сокрушить Иран» речь теперь идет о стратегии постепенного давления на Тегеран. Трамп, как утверждают источники телеканала, намерен дождаться от иранского руководства реальных сигналов о готовности заключить соглашение.
17 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали. Срок действующего соглашения истекал 17 августа.
В тот день представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана уже спустя несколько недель после его подписания в июне. Он отмечал, что переговорный процесс за прошедшее время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной. По его словам, из-за этого Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня.
18 августа американский лидер заявил, что никаких переговоров США с Ираном сейчас не ведется и не планируется. По словам Трампа, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны.