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В Нижегородской области отразили атаку 52 беспилотников

Ведомости

Силы Минобороны России, Росгвардии и бойцы отряда «Барс НН» ночью отразили атаку 52 украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. По его словам, от падения обломков БПЛА повреждены два частных дома, надворные постройки и автомобили. Повреждено также остекление многоквартирного дома.

Размер нанесенного ущерба пока уточняется. На местах происшествий работают оперативные службы.

В Уфе отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия, один беспилотник упал в промзоне, в результате произошло небольшое возгорание. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.

Российские средства ПВО в ночь на 19 августа перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, в том числе над Нижегородской областью.

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