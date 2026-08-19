В Нижегородской области отразили атаку 52 беспилотников
Силы Минобороны России, Росгвардии и бойцы отряда «Барс НН» ночью отразили атаку 52 украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. По его словам, от падения обломков БПЛА повреждены два частных дома, надворные постройки и автомобили. Повреждено также остекление многоквартирного дома.
Размер нанесенного ущерба пока уточняется. На местах происшествий работают оперативные службы.
В Уфе отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия, один беспилотник упал в промзоне, в результате произошло небольшое возгорание. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.
Российские средства ПВО в ночь на 19 августа перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, в том числе над Нижегородской областью.