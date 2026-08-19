В Нижегородской области отразили атаку 52 беспилотников

В Уфе отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия, один беспилотник упал в промзоне, в результате произошло небольшое возгорание. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.