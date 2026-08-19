Комитет Рады поддержал назначение Хмары министром обороны Украины
Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
19 августа Верховная рада должна проголосовать по кандидатурам Хмары и Андрея Сибиги на должности министров обороны и иностранных дел соответственно.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Раду представления о назначении Хмары и Сибиги, сообщала депутат Ирина Геращенко. 18 августа кандидаты должны были встретиться с парламентскими фракциями, после чего их кандидатуры планировалось рассмотреть в профильных комитетах.
22 июля Зеленский также освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на этот пост Михаила Драпатого.