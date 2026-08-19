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Комитет Рады поддержал назначение Хмары министром обороны Украины

Елена Вострикова

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

19 августа Верховная рада должна проголосовать по кандидатурам Хмары и Андрея Сибиги на должности министров обороны и иностранных дел соответственно.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Раду представления о назначении Хмары и Сибиги, сообщала депутат Ирина Геращенко. 18 августа кандидаты должны были встретиться с парламентскими фракциями, после чего их кандидатуры планировалось рассмотреть в профильных комитетах.

Кадровые перестановки в руководстве Украины начались в июле. 14 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и правительство. Решение поддержали 258 депутатов. 16 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого.

22 июля Зеленский также освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на этот пост Михаила Драпатого.

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