Комитет Рады поддержал назначение Хмары министром обороны Украины

18 августа президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Раду представления о назначении Хмары и Сибиги, сообщала депутат Ирина Геращенко. 18 августа кандидаты должны были встретиться с парламентскими фракциями, после чего их кандидатуры планировалось рассмотреть в профильных комитетах.