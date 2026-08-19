Дмитриев: западные «доноры» предпочитают молчать о коррупции на Украине
Западные «доноры» Украины предпочитают молчать о коррупции в Киеве, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Так он прокомментировал объявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о разоблачении преступной группировки с участием чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского.
19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп».
Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).
16 августа Berliner Zeitung писало, что канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последних заявлениях дали понять Киеву, что борьба с коррупцией должна стать более энергичной. При этом, по данным Международной кризисной группы, в странах Евросоюза растет фрустрация из-за отсутствия реального прогресса в реформах.
В киевской прессе правительство страны называют «коррупционным поездом», где новый министр просто садится в «вагон для люксовой коррупции». Как пишет BZ, остается открытым вопрос, сколько из западных миллиардов, предоставленных в том числе немецкими налогоплательщиками, были направлены на помощь Украине, но утонули в коррупционных схемах.