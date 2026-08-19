В киевской прессе правительство страны называют «коррупционным поездом», где новый министр просто садится в «вагон для люксовой коррупции». Как пишет BZ, остается открытым вопрос, сколько из западных миллиардов, предоставленных в том числе немецкими налогоплательщиками, были направлены на помощь Украине, но утонули в коррупционных схемах.