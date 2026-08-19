Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 648-1,58%CNY Бирж.12,641+0,38%IMOEX2 142,28-0,27%RTSI792,43-0,27%RGBI113,38-0,3%RGBITR766,84-0,26%
Главная / Политика /

Дмитриев: западные «доноры» предпочитают молчать о коррупции на Украине

Наталья Захарова

Западные «доноры» Украины предпочитают молчать о коррупции в Киеве, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Так он прокомментировал объявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о разоблачении преступной группировки с участием чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского.

19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп».

Что известно об обысках у депутатов и чиновников на Украине

Политика / Международные новости

Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).

16 августа Berliner Zeitung писало, что канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последних заявлениях дали понять Киеву, что борьба с коррупцией должна стать более энергичной. При этом, по данным Международной кризисной группы, в странах Евросоюза растет фрустрация из-за отсутствия реального прогресса в реформах.

В киевской прессе правительство страны называют «коррупционным поездом», где новый министр просто садится в «вагон для люксовой коррупции». Как пишет BZ, остается открытым вопрос, сколько из западных миллиардов, предоставленных в том числе немецкими налогоплательщиками, были направлены на помощь Украине, но утонули в коррупционных схемах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь