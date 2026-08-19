NASA показало новый кратер на Луне после падения ракеты Falcon

Снимки были сделаны спустя неделю после столкновения с высоты 96 км. В момент съемки зонд двигался над местом падения со скоростью примерно 2 км/с. По данным агентства, верхняя ступень ракеты около года находилась в космосе, прежде чем на высокой скорости упала на Луну. До этого она использовалась для запуска двух частных посадочных модулей в 2025 г.