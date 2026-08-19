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NASA показало новый кратер на Луне после падения ракеты Falcon

Ксения Наумчик

Орбитальный аппарат NASA получил детальные снимки участка Луны, где 5 августа столкнулась с поверхностью отработавшая ступень ракеты Falcon. Об этом сообщает Associated Press.

Диаметр образовавшегося кратера составляет около 18 м, а его глубина – менее 3 м. Вокруг воронки заметны темные и светлые полосы, похожие на крылья бабочки. Они возникли из-за материала, выброшенного из-под поверхности при ударе.

Снимки были сделаны спустя неделю после столкновения с высоты 96 км. В момент съемки зонд двигался над местом падения со скоростью примерно 2 км/с. По данным агентства, верхняя ступень ракеты около года находилась в космосе, прежде чем на высокой скорости упала на Луну. До этого она использовалась для запуска двух частных посадочных модулей в 2025 г.

Первым место падения ступени сфотографировал южнокорейский лунный аппарат Danuri.

5 августа верхняя ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну на скорости 8700 км/ч после более чем года дрейфа в космосе.

26 июля спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в районе города Жезказган в Казахстане. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Они пробыли на орбите почти восемь месяцев. 27 ноября 2025 г. «Союз МС-28» успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов.

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