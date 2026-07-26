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«Союз МС-28» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

Ведомости

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в районе города Жезказган в Казахстане. Он коснулся земли в 13:27 мск, сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Они находились на орбите почти восемь месяцев.

В 10:03 корабль отстыковался от модуля «Рассвет» на МКС. В 12:32 был включен двигатель корабля на торможение для сведения с орбиты. Разделение «Союза МС-28» на отсеки произошло в 13:00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – в 13:03, а ввод основного парашюта – в 13:11.

27 ноября 2025 г. «Союз МС-28» успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов. 

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