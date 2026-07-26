«Союз МС-28» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

В 10:03 корабль отстыковался от модуля «Рассвет» на МКС. В 12:32 был включен двигатель корабля на торможение для сведения с орбиты. Разделение «Союза МС-28» на отсеки произошло в 13:00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – в 13:03, а ввод основного парашюта – в 13:11.