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Главная / Технологии /

«Союз МС-28» с российско-американским экипажем покинул МКС

Ведомости

Корабль «Союз МС-28» успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщает «Роскосмос». На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Как сообщили в «Роскосмосе», в 12:32 мск будет включен двигатель корабля на торможение для сведения с орбиты. Разделение «Союза МС-28» на отсеки запланировано на 13:00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – на 13:03, а ввод основного парашюта – на 13:11.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:26 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

27 ноября 2025 г. «Союз МС-28» успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов. 

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