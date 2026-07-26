«Союз МС-28» с российско-американским экипажем покинул МКС
Корабль «Союз МС-28» успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщает «Роскосмос». На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
Как сообщили в «Роскосмосе», в 12:32 мск будет включен двигатель корабля на торможение для сведения с орбиты. Разделение «Союза МС-28» на отсеки запланировано на 13:00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – на 13:03, а ввод основного парашюта – на 13:11.
Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:26 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
27 ноября 2025 г. «Союз МС-28» успешно достиг МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов.