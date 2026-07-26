«Союз МС-28» с российско-американским экипажем покинул МКС

Как сообщили в «Роскосмосе», в 12:32 мск будет включен двигатель корабля на торможение для сведения с орбиты. Разделение «Союза МС-28» на отсеки запланировано на 13:00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – на 13:03, а ввод основного парашюта – на 13:11.