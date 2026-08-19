Решетников: РФ рассчитывает возобновить прямые рейсы в Мьянму в октябре
Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть восстановлено в октябре 2026 г. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-мьянманском бизнес-форуме, передает ТАСС.
По его словам, запуск прямых рейсов должен дополнительно поддержать развитие туристических обменов между странами.
Сейчас российские туроператоры формируют пакетные предложения с посещением Мьянмы одновременно с одной из соседних стран. Как отметил Решетников, такой формат позволяет туристам разнообразить маршрут и увидеть больше. Мьянманские представители, в свою очередь, участвуют в профильных мероприятиях и выставках в России, знакомя потенциальных туристов со своей страной.
18 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Мин Аун Хлайном, что Россия заинтересована в развитии гуманитарного сотрудничества с Мьянмой, включая расширение туристических обменов. Премьер также выделил подготовку кадров как одно из важных направлений гуманитарного взаимодействия. Он сообщил, что более 7000 студентов из Мьянмы получили высшее образование в российских вузах по востребованным специальностям.
Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и Мишустиным стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики, энергетики, безопасности и туризма. Путин на встрече уделил особое внимание экономическим связям двух стран. По его словам, это направление требует дальнейшей работы, однако у Москвы и Нейпьидо уже есть основа для расширения сотрудничества. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал Путин.