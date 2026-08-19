Решетников: РФ рассчитывает возобновить прямые рейсы в Мьянму в октябре

Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и Мишустиным стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики, энергетики, безопасности и туризма. Путин на встрече уделил особое внимание экономическим связям двух стран. По его словам, это направление требует дальнейшей работы, однако у Москвы и Нейпьидо уже есть основа для расширения сотрудничества. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал Путин.