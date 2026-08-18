Мишустин: Россия заинтересована в обмене туристами с Мьянмой
Россия заинтересована в развитии гуманитарного сотрудничества с Мьянмой, включая расширение туристических обменов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом страны Мин Аун Хлайном, передает ТАСС.
Он напомнил, что между странами уже действует соглашение о взаимной отмене визовых требований, подписанное в октябре 2025 г. Сейчас граждане России и Мьянмы могут посещать друг друга без виз на срок до 30 дней.
Премьер также выделил подготовку кадров как одно из важных направлений гуманитарного взаимодействия. Он сообщил, что более 7000 студентов из Мьянмы получили высшее образование в российских вузах по востребованным специальностям.
Хлайн прибыл в Москву с официальным визитом 18 августа. Президент России Владимир Путин проведет с ним переговоры в Кремле. Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных областях, а также текущие вопросы международной и региональной политики. Ожидается подписание нескольких двусторонних соглашений.
28 октября 2025 г. Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Документ подписали министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.
В 2025 г. исполнилось 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой.