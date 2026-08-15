Путин 18 августа примет в Кремле президента Мьянмы

В сентябре 2025 г. Путин провел встречу с нынешним президентом Мьянмы Хлайном в Москве, тогда Хлайн был исполняющим обязанности президента. Целью его визита называли обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах. В марте 2025 г. Россия и Мьянма договорились о строительстве в республике АЭС.