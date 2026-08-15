Путин 18 августа примет в Кремле президента Мьянмы
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщается в канале Кремля в Max. Встреча пройдет 18 августа. Хлайн посетит Россию с официальным визитом.
Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных областях, а также текущие вопросы международной и региональной политики. Ожидается подписание нескольких двусторонних соглашений.
В сентябре 2025 г. Путин провел встречу с нынешним президентом Мьянмы Хлайном в Москве, тогда Хлайн был исполняющим обязанности президента. Целью его визита называли обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах. В марте 2025 г. Россия и Мьянма договорились о строительстве в республике АЭС.
19 декабря 2025 в городе Нейпьидо прошла торжественная церемония начала строительства российско-мьянманского инновационного предприятия по производству органических удобрений – стимуляторов роста и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. Проработка проекта ведется с 2023 г.
В 2025 г. исполнилось 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой.