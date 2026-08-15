Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,535+0,67%MTLRP36,9-1,6%CHKZ16 400-4,37%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин 18 августа примет в Кремле президента Мьянмы

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщается в канале Кремля в Max. Встреча пройдет 18 августа. Хлайн посетит Россию с официальным визитом.

Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных областях, а также текущие вопросы международной и региональной политики. Ожидается подписание нескольких двусторонних соглашений.

В сентябре 2025 г. Путин провел встречу с нынешним президентом Мьянмы Хлайном в Москве, тогда Хлайн был исполняющим обязанности президента. Целью его визита называли обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах. В марте 2025 г. Россия и Мьянма договорились о строительстве в республике АЭС.

19 декабря 2025 в городе Нейпьидо прошла торжественная церемония начала строительства российско-мьянманского инновационного предприятия по производству органических удобрений – стимуляторов роста и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. Проработка проекта ведется с 2023 г.

В 2025 г. исполнилось 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой.