Россия и Мьянма договорились о строительстве АЭС
Россия и Мьянма договорились о строительстве в республике АЭС, объявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Мьянмы и председателем государственного административного совета генералом Мин Аун Хлайном.
«Подписанное только что межправсоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешевой и экологически безопасной энергией», – сказал он.
По словам Путина, это станет стимулом для экономического роста, создания «тысяч новых рабочих мест» и появления профессиональных кадров. Российский президент заявил, что Москва надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами.
Кроме того, стороны заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Также гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Переговоры лидеров России и Мьянмы состоялись 4 марта в Москве. Путин отметил, что в 2025 г. исполняется 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой.
Российский президент также отмечал, что за прошлый год товарооборот вырос на 40% до $1,1 млрд. Со стороны России в переговорах приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов.