Россия и Мьянма договорились о строительстве АЭС

Кроме того, стороны заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Также гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.