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Путин: прирост ВВП России в 2026 году находится на уровне около 1%

Елена Вострикова

Прирост ВВП России в 2026 г. составляет около 1%, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во II квартале это было 1,3%», – сказал глава страны.

По словам Путина, на темпах экономического роста сказываются ряд факторов, в том числе внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Президент подчеркнул, что такие атаки не приводят к критическим последствиям для российской экономики, однако наносят ей вред.

Президент указал, что России нужно укреплять суверенитет, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.

14 августа министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что рост ВВП на 1,3% во II квартале 2026 г. обусловлен бюджетным импульсом и оживлением частного потребления.

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