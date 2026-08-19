Путин: прирост ВВП России в 2026 году находится на уровне около 1%

По словам Путина, на темпах экономического роста сказываются ряд факторов, в том числе внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Президент подчеркнул, что такие атаки не приводят к критическим последствиям для российской экономики, однако наносят ей вред.