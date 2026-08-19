Путин попросил нескольких чиновников остаться в Кремле для личного разговора

«Всем большое спасибо. У меня просьба: [помощник президента Владимир] Мединский, [губернатор Приморского края Олег] Кожемяко, Лимаренко, Никитин, я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично, ладно? Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев, ладно? Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста», – сказал Путин.