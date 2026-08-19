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Главная / Политика /

Путин попросил нескольких чиновников остаться в Кремле для личного разговора

Наталья Захарова

Президент РФ Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева остаться для личного разговора.

«Всем большое спасибо. У меня просьба: [помощник президента Владимир] Мединский, [губернатор Приморского края Олег] Кожемяко, Лимаренко, Никитин, я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично, ладно? Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев, ладно? Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста», – сказал Путин.

После заседания глава государства обратился к руководителю своей администрации Антону Вайно и коротко пообщался с ним. После этого они вместе вышли из зала.

Что сказал Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам

Политика / Власть

В Кремле 19 августа прошло заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин заявил о планах обсудить работу по достижению долгосрочных ориентиров развития, которые установлены в разных сферах – демографии, образовании, комфортной среде для жизни, технологическом лидерстве, цифровой трансформации.

Экономическая динамика «в целом скромная, но позитивная», сказал Путин. Прирост ВВП составил около 1%. «Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во II квартале было 1,3%», – уточнил глава государства. 

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